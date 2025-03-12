Sahipsizler 15. bölüm izle tek parça! STAR TV - Sahipsizler son bölüm izle, full, HD!

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pervin'in baskıları, Azize ile Devran arasındaki çekişmelerin sürmesine neden olur. Cevat ile nişanlanan Melis, bu yolun onun için doğru olup olmadığını sorgulamaya başlar. Melis'in birlikte kaçma teklifini reddetmek zorunda kalan Cemo, güçlü olabilmek için çok para kazanması gerektiğine karar verir ve tehlikeli işlerin içinde ilerlemeye devam eder.