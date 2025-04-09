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SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
18:15
SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!
Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 18. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Duygu dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin son bölümünde "Azize'nin Vera tarafından vurulması, başta Devran olmak üzere herkes için büyük bir yıkım yaratır." Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında yayınlanıyor. İşte, detaylar...