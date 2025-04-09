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Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:15

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, 18. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Duygu dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin son bölümünde "Azize'nin Vera tarafından vurulması, başta Devran olmak üzere herkes için büyük bir yıkım yaratır." Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında yayınlanıyor. İşte, detaylar...

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!

Dram ve gerilimi başarılı şekilde harmanlayan Sahipsizler, Star TV'de 18. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün güçlü performanslarıyla dikkat çektiği bu bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne odaklandı. İşte, Sahipsizler 18. bölüm izle bilgisi ve detaylar...

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE

Sahipsizler son bölümü Star TV'nin dijital platformlarında tek parça ve full HD olarak erişebiliyor.

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan'ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir. Devran'a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler.

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!

Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur. İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize'nin hayatına girmesiyle Devran'ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera'nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!