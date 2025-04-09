SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM İZLE | Sahipsizler son bölüm izle STAR TV dizi izle ekranında!

Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur. İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize'nin hayatına girmesiyle Devran'ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera'nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.