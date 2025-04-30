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Haberler Yaşam SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 23:27

SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, 22. bölüm fragmanıyla bir kez daha gündemde. Hem güçlü hikayesi hem de dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yapımın yeni bölümü öncesinde izleyiciler, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı, gelecek bölümde izleyicileri neler bekliyor?

SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Sahipsizler dizisinin 22. bölümü öncesinde fragman merakı artıyor. 21. bölümde yaşanan çarpıcı gelişmeler sonrası izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizide başrolleri Hazal Subaşı ve Berkay Akgül paylaşıyor. Peki, Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu? İşte detaylar...

SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Duygu'ya sahip çıkıp ona destek olduğu için Devran'dan tepki gören Azize, geri adım atmayarak doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaya karar verir.

SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Bu durum, Devran ile arasındaki çatışmanın devam etmesine neden olur. Yusuf'un eski nişanlısı Buket'in yurt dışından dönmesi, Yusuf ile Zeliha arasında ortaya çıkabilecek gerilimlerin habercisidir.

SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Vahap Alaz'la görülecek bir hesabı olduğunu söyleyen Fırat, onun tüm servetinde hakkı olduğunu iddia ederek bir anda karşısına çıkar.