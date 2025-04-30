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SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
23:27
SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Sahipsizler haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, 22. bölüm fragmanıyla bir kez daha gündemde. Hem güçlü hikayesi hem de dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yapımın yeni bölümü öncesinde izleyiciler, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı, gelecek bölümde izleyicileri neler bekliyor?