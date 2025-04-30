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SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
17:28
SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı
Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerinde yer aldığı, her bölümüyle büyük beğeni toplayan Sahipsizler, 30 Nisan 2025 Çarşamba akşamı Star TV'de 21. bölümüyle ekranlara geliyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi derinden etkileyen Sahipsizler, yeni bölümde yine duygusal sahneleriyle konuşulacak. İşte dizinin yeni bölüm izleme ekranı haberin devamında...