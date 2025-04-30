SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Sahipsizler, hayatlarının bir gecede değişen ve büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan altı kardeşin; Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın hikayesini anlatmaya devam ediyor. Bu akşam, 21. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizi, heyecan dolu anlarıyla ekranlara geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde, kardeşlerin karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkacakları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...