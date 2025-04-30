Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:28

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerinde yer aldığı, her bölümüyle büyük beğeni toplayan Sahipsizler, 30 Nisan 2025 Çarşamba akşamı Star TV'de 21. bölümüyle ekranlara geliyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi derinden etkileyen Sahipsizler, yeni bölümde yine duygusal sahneleriyle konuşulacak. İşte dizinin yeni bölüm izleme ekranı haberin devamında...

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Sahipsizler, hayatlarının bir gecede değişen ve büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan altı kardeşin; Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın hikayesini anlatmaya devam ediyor. Bu akşam, 21. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizi, heyecan dolu anlarıyla ekranlara geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde, kardeşlerin karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkacakları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM İZLE

Sahipsizler yeni bölümü ile 30 Nisan Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Duygu'ya sahip çıkıp ona destek olduğu için Devran'dan tepki gören Azize, geri adım atmayarak doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaya karar verir.

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Bu durum, Devran ile arasındaki çatışmanın devam etmesine neden olur. Yusuf'un eski nişanlısı Buket'in yurt dışından dönmesi, Yusuf ile Zeliha arasında ortaya çıkabilecek gerilimlerin habercisidir.

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM İZLE: 30 Nisan Star TV dizi ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm HD izleme ekranı

Vahap Alaz'la görülecek bir hesabı olduğunu söyleyen Fırat, onun tüm servetinde hakkı olduğunu iddia ederek bir anda karşısına çıkar.