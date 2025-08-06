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Sahte diploma soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı! SABAH, ünlü doktor Volkan Uçak’ın ifadesine ulaştı
Giriş Tarihi: 06.08.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
10:57
Sahte diploma soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı! SABAH, ünlü doktor Volkan Uçak’ın ifadesine ulaştı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında adı geçen ve televizyon programlarına da çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ile yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen ünlü doktorun ifadesine ulaştı.