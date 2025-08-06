Sahte diploma soruşturmasında adı geçen Volkan Uçak'ın "seans" görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında adı geçen ve psikolog olarak bilinen Volkan Uçak'ın seans yaptığı görüntüler sosyal medyada olay yarattı.
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