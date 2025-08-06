Sahte diploma soruşturmasında adı geçen Volkan Uçak'ın "seans" görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında adı geçen ve psikolog olarak bilinen Volkan Uçak'ın seans yaptığı görüntüler sosyal medyada olay yarattı.