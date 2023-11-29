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Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı
Giriş Tarihi: 29.11.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
06:38
Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı
Şanlıurfa'da kendisini Ankara Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısını ziyaret eden sahte Cumhuriyet Savcısı Alper Pars, gerçek savcının dikkati sayesinde yakayı ele verdi.