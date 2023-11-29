Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

CUMHURİYET SAVCISININ SORULARI TERLETTİ

Gökhan K., Şanlıurfa'da kendini savcı olarak tanıtan bir kişinin olduğu duyumları üzerine Alper Pars'tan kimliğini göstermesini talep etti. Alper Pars, hakim ve savcıların kullanmış olduğu cüzdanın içinden Cumhuriyet Savcısı kimliğini çıkartarak Gökhan K.'ya gösterdi. Ancak Cumhuriyet Savcısı Gökhan K.'nın şüpheleri devam etti ve Alper Pars'a "Hangi adliyede görev yapıyorsunuz, merkez adliye mi?" diye sordu. Bunun üzerine Pars, "Evet" cevabını verdi. Gökhan K., "Batı Adliyesi'nde görevlisiniz o zaman" diye sorunca Pars yine "Evet" cevabını verdi. Peki "Hangi dönemsiniz" diye soran Gökhan K., "21. dönem" cevabını alınca bir soru daha yöneltti ve "Sicil numaranız nedir?" dedi. Sahte Savcı Pars'ın, sicil numarasının 120 bin küsür olduğunu söylemesi üzerine Gökhan K., sahte savcıya dayısının işlemleri ile alakalı Başsavcı Vekili ile görüşeceğini söyleyerek odadan ayrıldı ve Başsavcı Vekili Mesuthan Ö.'ye bilgi verdi.

