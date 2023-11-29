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Haberler Yaşam Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı
Giriş Tarihi: 29.11.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 06:38

Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

Şanlıurfa'da kendisini Ankara Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısını ziyaret eden sahte Cumhuriyet Savcısı Alper Pars, gerçek savcının dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

İLKER TURAK
Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

Sahte Savcı, Ceza İnfaz Kurumunda bulunan dayısının işlemlerinin hızlandırılması için Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısını, dayısının avukatıyla birlikte ziyarete gitti. Sahte Savcı, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısının "Hangi dönemsiniz, siciliniz kaç, Ankara'da merkez adliyede mi görev yapıyorsunuz" sorularına hazırlıksız olduğu için cevap veremedi. Kendisini ziyarete gelen meslektaşının Cumhuriyet Savcısı olmadığını anlayan Cumhuriyet Savcısı, durumu Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısına bildirdi. Bunun üzerine sahte Savcı, gözaltına alınırken, ifadesi ise güldürdü. Sahte Savcı, hep Cumhuriyet Savcısı olmak istediği için Savcı kimliği ile hakim ve savcıların kullandığı cüzdanını rahmetli dedesinin kendisine hediye ettiğini söyledi.

Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

KENDİSİNİ CUMHURİYET SAVCISI OLARAK TANITTI

Şanlıurfa'da kendisini Ankara Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alper Pars olarak tanıtan kişi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Gökhan K.'yı aradı ve ziyaretine gelmek istediğini söyledi. Sahte Cumhuriyet Savcısı Alper Pars, Gökhan K.'ya, dayısının ceza infaz kurumunda bulunduğunu, işlemlerinin hızlandırılması konusunda ricada bulundu. Gökhan K. ise kişinin ilam bilgileri incelendikten sonra değerlendirme yapılabileceğini iletti.

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Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

SAHTE SAVCI CUMHURİYET SAVCISINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Bunun üzerine Sahte Savcı Pars, ilerleyen saatlerde Gökhan K.'ya durumun akıbeti ile ilgili bir mesaj attı. Gökhan K.'nın mesaja dönüş yapmaması üzerine akşam saatlerinde Sahte Savcı kimliğini kullanarak adliyeye giren Alper Pars, Gökhan K.'nın odasının yolunu tuttu. Katibinin araması sonucu Sahte Savcının geldiğini öğrenen Gökhan K., sahte Savcı ile beraberinde bulunan ve kendini avukat olarak tanıtan Osman Alan'ı makamına davet etti.

Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

CUMHURİYET SAVCISININ SORULARI TERLETTİ

Gökhan K., Şanlıurfa'da kendini savcı olarak tanıtan bir kişinin olduğu duyumları üzerine Alper Pars'tan kimliğini göstermesini talep etti. Alper Pars, hakim ve savcıların kullanmış olduğu cüzdanın içinden Cumhuriyet Savcısı kimliğini çıkartarak Gökhan K.'ya gösterdi. Ancak Cumhuriyet Savcısı Gökhan K.'nın şüpheleri devam etti ve Alper Pars'a "Hangi adliyede görev yapıyorsunuz, merkez adliye mi?" diye sordu. Bunun üzerine Pars, "Evet" cevabını verdi. Gökhan K., "Batı Adliyesi'nde görevlisiniz o zaman" diye sorunca Pars yine "Evet" cevabını verdi. Peki "Hangi dönemsiniz" diye soran Gökhan K., "21. dönem" cevabını alınca bir soru daha yöneltti ve "Sicil numaranız nedir?" dedi. Sahte Savcı Pars'ın, sicil numarasının 120 bin küsür olduğunu söylemesi üzerine Gökhan K., sahte savcıya dayısının işlemleri ile alakalı Başsavcı Vekili ile görüşeceğini söyleyerek odadan ayrıldı ve Başsavcı Vekili Mesuthan Ö.'ye bilgi verdi.

Sahte Savcı Cezaevi Savcısını ziyaret etti, gözaltına alındı! Yaptığı akılalmaz savunma da kurtaramadı

SAHTE SAVCI YAKAYI ELE VERDİ

Ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu ile irtibata geçilerek Alper Pars'ın sahte savcı olduğu teyit edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile resen soruşturma başlatıldı ve adliyede görevli kolluk kuvvetleri ile birlikte Gökhan K.'nın odasında beklemeye devam eden sahte Cumhuriyet Savcısı Pars'a sahte kimlik kullanması nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi ve gözaltına alındı.

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