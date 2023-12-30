Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp plakalı tırını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu. Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.