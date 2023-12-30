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Haberler Yaşam Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 16:39

Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası yaşandı. 3'ü yolcu otobüsü 1'i Tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada, 10 kişi hayatını kaybetti 63 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan şoförlerden 3'ü tutuklanırken görevlendirilen savcıların hazırladığı rapor tamamlandı. Olay yeri inceleme raporundaki o detay yaşanan facianın kanıtıydı: Yolcu otobüsü ve kamyonun hız limiti…

AA
Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Türkiye, Perşembe günü sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasıyla sarsıldı. 3'ü yolcu otobüsü 1'i Tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada, 10 kişi hayatını kaybetti 63 kişi de yaralandı.

Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları tamamlandı.

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Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelere göre kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden plakalı tıra çarptı.

Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp plakalı tırını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu. Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.

Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…

Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait otobüsün sürücüsü ise önündeki kazaları görerek hafif ticari aracın gerisinde üçüncü şeritte durdu.

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