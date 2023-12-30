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Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
16:39
Sakarya’daki zincirleme kaza neden oldu? Savcılık raporunda dikkat çeken hız limiti detayı…
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası yaşandı. 3'ü yolcu otobüsü 1'i Tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada, 10 kişi hayatını kaybetti 63 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan şoförlerden 3'ü tutuklanırken görevlendirilen savcıların hazırladığı rapor tamamlandı. Olay yeri inceleme raporundaki o detay yaşanan facianın kanıtıydı: Yolcu otobüsü ve kamyonun hız limiti…