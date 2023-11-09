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Giriş Tarihi: 09.11.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 21:30

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM TEK PARÇA, FULL İZLE | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

Sakla Beni yeni bölüm merakla bekleniyor. 9 Kasım saat 20.00'da başlayacak olan dizi, ilk bölümüyle büyük ses getirmişti. Başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. İncila ve Naz arasında olay nasıl ilerleyecek, Mete ne yapacak soruları bu akşam yayınlanan yeni bölümle yanıt bulacak mı merak konusu. İşte, SAKLA BENİ 2. BÖLÜM İZLE | Star TV Sakla beni yeni bölüm izle!

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM İZLE ekranı | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

Sakla Beni dizisi yeni bölüm ile merak edildi. Yayınlanan 2. bölüm fragmanından sonra izleyici merakla Mete, İncila ve Naz arasındaki aşk üçgeni nasıl şekillenecek, Mete ve İncila aşkında mutlu son olacak mı merak konusu. iŞTE, Sakla Beni 2. bölüm izle!

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM İZLE ekranı | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

SAKLA BENİ HANGİ KANALDA, HANGÜ GÜN?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor.

Merakla beklenen dizi bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek.

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SAKLA BENİ 2. BÖLÜM İZLE ekranı | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

SAKLA BENİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir; Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila.

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM TIKLA İZLE

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM İZLE ekranı | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır. Bu hissettiği acının henüz hiçbir şey olmadığını çok yakında anlayacaktır.

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM İZLE ekranı | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

YAPIMCI: OGM Pictures

YÖNETMEN: Nadim Güç

SENARYO: Senaryo: Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu

OYUNCULAR: Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent

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