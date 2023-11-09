SAKLA BENİ 2. BÖLÜM TEK PARÇA, FULL İZLE | Star TV Sakla beni yeni bölüm tıkla izle!

İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır. Bu hissettiği acının henüz hiçbir şey olmadığını çok yakında anlayacaktır.