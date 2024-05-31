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Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:40

Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?

Devler liginde şampiyon belli oluyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali tarihi merak ediliyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Dortmund Real Madrid final maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor. Öte yandan Real Madrid'in final kadrosunda Arda Güler oynayacak mı merak konusu. Ancelotti kararını verdi. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte, ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları maçın canlı yayın kanalı ve saati ile yanıt arıyor. İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı finalde Arda Güler var mı heyecanla bekleniyor. Milli futbolcumuz son dönemde sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi yayınlanacak, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi final maçı İngiltere Wembley Stadında gerçekleşecek.

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Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?

DORTMUND REAL MADRİD FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Exxen ve TV8,5 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Borussia Dortmund Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'in süre alıp almayacağı merak konusuydu.

Ancelotti konuyla ilgili açıklamada bulundu:

"Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda."

Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL MADRİD'İN FİNAL KADROSU BELLİ OLDU!

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kadrosu belli oldu. Arda Güler kadroda yerini aldı:

Kaleci: Courtois, Lunin, Kepa, Fran

Defans: Carvajal, Eder Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Ferland Mendy

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