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Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
10:40
Devler liginde şampiyon belli oluyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali tarihi merak ediliyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Dortmund Real Madrid final maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor. Öte yandan Real Madrid'in final kadrosunda Arda Güler oynayacak mı merak konusu. Ancelotti kararını verdi. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte, ayrıntılar...