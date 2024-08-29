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Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:49

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son playy-off karşılaşmalarının ardından lig aşamasına katılacak olan takımlar netleşti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeni format ile takımlar katsayı puanına göre takımlarda yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kur çekimi için gözler UEFA'ya çevrildi. Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yeni formata geçen UEFA'nın kura çekimi gerçekleşecek. Sporseverlerin gündeminde olan kura için playy-off karşılaşmalarının son bulması sonrasında kura çekimi bugün gerçekleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek ve ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri TRT 1'den ekranlarından canlı olarak şifresiz bir şekilde yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

2024-2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL, KAÇ MAÇ OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren yepyeni bir formata geçilecek. Grup aşaması sistemi tarihe karışırken, 36 takımlı lig sistemi uygulanacak.

Yeni formata göre kura çekimleri Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilecek.

Yazılımın iç ve dış sahada oynanacak olan maçlara da karar vereceği kura çekiminde çakışma yaşanmaması için karşılaşma tarihleri ve saatleri 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Devler Ligi'nde yer alacak 36 takımdan 29'u kendi ülkelerindeki dereceleri neticesinde turnuvaya doğrudan katılacak. Kalan 7 takım ise oynanan play-off turlarının ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

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