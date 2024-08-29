Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:49
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son playy-off karşılaşmalarının ardından lig aşamasına katılacak olan takımlar netleşti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeni format ile takımlar katsayı puanına göre takımlarda yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?