Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.