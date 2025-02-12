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Haberler Yaşam ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:35

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devlerin karşılaşması sürüyor. Celtic Bayern Münih'i sahasına konuk edecek. Şampiyonlar Ligi tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşayan Alman ekibinin karşısında 1 şampiyonluğu bulunan İskoç ekibi yer alıyor. Mücadelenin detayları merakla bekleniyor. Peki, Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele gerçekleşiyor. Bir tarafta bu prestijli organizasyonun tarihi boyunca 6 kez şampiyonluk yaşayan Münih bir tarafta tek şampiyonluğu bulunan ev sahibi Celtic bulunuyor.Büyük mücadeleyi izlemek isteyenler yayın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

CELTIC - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic - Bayern Münih maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

CELTIC - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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