ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele gerçekleşiyor. Bir tarafta bu prestijli organizasyonun tarihi boyunca 6 kez şampiyonluk yaşayan Münih bir tarafta tek şampiyonluğu bulunan ev sahibi Celtic bulunuyor.Büyük mücadeleyi izlemek isteyenler yayın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?