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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:35
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devlerin karşılaşması sürüyor. Celtic Bayern Münih'i sahasına konuk edecek. Şampiyonlar Ligi tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşayan Alman ekibinin karşısında 1 şampiyonluğu bulunan İskoç ekibi yer alıyor. Mücadelenin detayları merakla bekleniyor. Peki, Celtic- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?