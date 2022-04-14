Haberler Yaşam ! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Giriş Tarihi: 14.04.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 14:55

! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri, çeyrek final maçlarının 13 Nisan 2022 tarihinde bitmesiyle birlikte belli oldu. Heyecan dolu geçen maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi finale kimin kalıp şampiyonluğa ulaşacağını görmek için çok az kaldı. Avrupa'nın en büyük kulübünün belirleneceği bu mücadelelerde takımlar birbirlerini yenmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Şampiyonlar ligi eşleşmeleri ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?