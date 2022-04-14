Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri, çeyrek final maçlarının 13 Nisan 2022 tarihinde bitmesiyle birlikte belli oldu. Heyecan dolu geçen maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi finale kimin kalıp şampiyonluğa ulaşacağını görmek için çok az kaldı. Avrupa'nın en büyük kulübünün belirleneceği bu mücadelelerde takımlar birbirlerini yenmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Şampiyonlar ligi eşleşmeleri ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?