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Haberler Yaşam ! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
Giriş Tarihi: 14.04.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 14:55

! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri, çeyrek final maçlarının 13 Nisan 2022 tarihinde bitmesiyle birlikte belli oldu. Heyecan dolu geçen maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi finale kimin kalıp şampiyonluğa ulaşacağını görmek için çok az kaldı. Avrupa'nın en büyük kulübünün belirleneceği bu mücadelelerde takımlar birbirlerini yenmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Şampiyonlar ligi eşleşmeleri ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?

! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden sürüyor. Bu hafta oynanan çeyrek final maçlarından sonra yarı final eşleşmeleri de belli olmuş oldu. Yarı finale 2 İspanya, 2 de İngiliz takımı kaldı. Çeyrek finalde Atletico Madrid, Benfica, Bayern Münih ve Chelsea elendi ve turnuvaya veda etti. Real Madrid, Villarreal, Liverpool ve Manchester City yoluna devam etti. Peki, Şampiyonlar ligi yarı finalde kimler eşleşti? Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi yarın final maçları çeyrek finallerin bitmesiyle belli oldu. Benfica'yı rahat bir şekilde geçen Liverpool ile sürpriz bir skorla Bayern Münih'i eleyen Villarreal eşleşti.

Öte yandan Atletico Madrid'i olaylı maçta geçerek ismini yarı finale yazdıran Manchester City ile Karim Benzema'nın bireysel performansıyla Chelsea'yi deviren Real Madrid eşleşti.

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! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

İLK MAÇLAR;

26 Nisan 2022: Manchester City - Real Madrid (22:00)

27 Nisan 2022: Liverpool - Villareal (22.00)

RÖVANŞ MAÇLARI;

3 Mayıs 2022: Villareal - Liverpool (22.00)

4 Mayıs 2022: Real Madrid - Manchester City (22:00)

! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIN FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüm sezon Exxen'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları, RTÜK'ün aldığı karar doğrultusunda şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sebeple maçlar TV8 ya da TV8,5 kanallarından birinde yayınlanacak.

! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

RTÜK'ün aldığı karar doğrultusunda yarı final ve final maçları şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

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