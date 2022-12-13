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Haberler Yaşam Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:23

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişleri il bazında gerçekleşmeye devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, Samsun TOKİ kura çekilişi bugün de devam edecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık ilçelerinde inşa edilecek toplam 4 bin 450 konutun hak sahibi, Samsun TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklanacak. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama..

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. TOKİ tarafından paylaşılan 250 bin sosyal konut kura takvimine göre, Samsun TOKİ başvuru sonuçları 12 Aralık'ta açıklanmaya başladı ve 14 Aralık'a kadar devam edecek. 13 Aralık Salı bugün Bafra, Canik, Çarşamba ilçeleri için kura çekilecek. Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 11 ilçede inşa edilecek toplam 4 bin 450 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Samsun TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAMSUN VE AMASYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 13 Aralık 2022 Salı bugün Samsun ve Amasya'da çekiliş gerçekleşiyor.

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Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Samsun kura çekimi 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

11 ilçede toplam 4 bin 450 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Samsun BŞB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda çekiliyor.

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

12 Aralık: İlkadım, Merkez

13 Aralık: Bafra, Canik, Çarşamba

14 Aralık: Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SAMSUN KONUTLARI NEREDE?

Toplam 11 ilçe için TOKİ Samsun kura çekilişi 12 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 14 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Samsun evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

SAMSUN İLKADIM: 200 KONUT

SAMSUN MERKEZ: 1700

SAMSUN BAFRA: 500

SAMSUN CANİK: 320

SAMSUN ÇARŞAMBA: 600

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ: 200

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