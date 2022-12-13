Haberler Yaşam Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:23

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022 | Samsun TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişleri il bazında gerçekleşmeye devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, Samsun TOKİ kura çekilişi bugün de devam edecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık ilçelerinde inşa edilecek toplam 4 bin 450 konutun hak sahibi, Samsun TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklanacak. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama..