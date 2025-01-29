Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Samsun'da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:16

Samsun'da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!

Tüyler ürperten olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Arslan Ş. kendisinden para isteyen 31 yaşındaki oğlu Saim Ş.'yi çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla yaraladı. Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi.

DHA
Samsun’da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Saim Ş., babası Arslan Ş.'den para isteyince aralarında tartışma çıktı.

Samsun’da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arslan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Saim Ş.'yi yüzünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!

İlk müdahalesinin ardından Saim Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Samsun’da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!

Aramada, suç aleti ile 1 tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi. Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA