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Samsun'da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:16
Samsun'da kan donduran olay! Kendisinden para isteyen oğlunu bıçakladı!
Tüyler ürperten olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Arslan Ş. kendisinden para isteyen 31 yaşındaki oğlu Saim Ş.'yi çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla yaraladı. Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi.