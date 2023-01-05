Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:39

Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

Samsun'un Canik ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eşinden boşanan 3 çocuk annesi kadın, çocuklarının okuluna gitti. Burada 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının yanındaki erkek arkadaşı ise ağır yaralandı.

İHA
Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

Samsun'da, eşinden boşanan 50 yaşındaki Zerrin Büyük, ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmek için gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının yanındaki erkek arkadaşı ise bahçede silahla vurularak ağır yaralandı.

Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.'de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

İKİ YERİNDEN TABANCAYLA VURDU

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük'ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu.

Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.'yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine okula ambulansla polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA