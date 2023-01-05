Haberler Yaşam Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 05.01.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 15:39

Samsun’da okulda kan donduran olay! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı: Annesini öldürüp sevgilisini ağır yaraladı

Samsun'un Canik ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eşinden boşanan 3 çocuk annesi kadın, çocuklarının okuluna gitti. Burada 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının yanındaki erkek arkadaşı ise ağır yaralandı.