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Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:24

"Sana etek giydiririm" tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Karaman'da 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'yi öldürüp, Salih A.'yı yaraladığı olay öncesi tarafların bir araya gelip tartıştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Sana etek giydiririm tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı.

Sana etek giydiririm tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'ı vurdu. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Demirci, kurtarılamadı.

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Sana etek giydiririm tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı.

Sana etek giydiririm tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı.

Cinayet öncesi taraflar arasındaki tartışma cep telefonu kamerasında | Video

Sana etek giydiririm tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Cinayetten önce tarafların tartıştığı analara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Piri Reis Parkı yakınında Abdullah Umutcan Demirci ile buluşan Murat Naci Dalkıran'ın tartıştıkları görülüyor.

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