"Sana etek giydiririm" tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!

Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'ı vurdu. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Demirci, kurtarılamadı.