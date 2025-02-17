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"Sana etek giydiririm" tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
14:24
"Sana etek giydiririm" tartışması kanlı bitmişti! Dehşet anları ortaya çıktı!
Karaman'da 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'yi öldürüp, Salih A.'yı yaraladığı olay öncesi tarafların bir araya gelip tartıştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.