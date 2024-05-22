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Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle
Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
19:54
Show TV'nin dizisi Sandık Kokusu, 22 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara geliyor.Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memilli ve Seda Türkmen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta heyecan dorukta. Sevilen dizide bu hafta Karsu çocuklarının gidişiyle birlikte büyük bir yıkıma uğrar. Bir yandan ise Atilla'nın gitme kararı Karsu'yu nasıl etkileyecek? Olayların gidişatının değiştiği yeni bölüm izleyicide büyük merak uyandırıyor. İşte, tüm merak edilenler için Sandık Kokusu 23. Bölüm izle ekranı!