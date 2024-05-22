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Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 19:54

Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Show TV'nin dizisi Sandık Kokusu, 22 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara geliyor.Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memilli ve Seda Türkmen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta heyecan dorukta. Sevilen dizide bu hafta Karsu çocuklarının gidişiyle birlikte büyük bir yıkıma uğrar. Bir yandan ise Atilla'nın gitme kararı Karsu'yu nasıl etkileyecek? Olayların gidişatının değiştiği yeni bölüm izleyicide büyük merak uyandırıyor. İşte, tüm merak edilenler için Sandık Kokusu 23. Bölüm izle ekranı!

Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Sandık Kokusu son bölüm ile ekranlara geliyor. Mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha'nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu'nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur. Mert, Irmak'a çalıştığı mekânda iş ayarlar. Yeni bölüm izlemek isteyenler için; Sandık Kokusu 23. Bölüm izle tek parça, full, HD seçenekleri!

Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yeni gelişmelerin olacağı Sandık Kokusu'nda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olurken, tüm gözler dizinin 22 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümüne kilitlendi.

Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

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Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Sandık Kokusu 20. Bölümü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

https://www.showtv.com.tr/

Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU FRAGMANI GÜNDEMDE!

Sandık Kokusu 23. Bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

https://www.showtv.com.tr/

Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha'nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu'nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur.

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