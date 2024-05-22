Sandık Kokusu 23. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Sandık Kokusu son bölüm ile ekranlara geliyor. Mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha'nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu'nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur. Mert, Irmak'a çalıştığı mekânda iş ayarlar. Yeni bölüm izlemek isteyenler için; Sandık Kokusu 23. Bölüm izle tek parça, full, HD seçenekleri!