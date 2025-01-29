SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hasan'ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir. Sahibi olan adam Filiz'e asılmaya başlayınca olaylar karışır. Oğlunun kendisine haber vermeden evlendiğini öğrenen Nazan, İsviçre'den dönmüş, ayağının tozuyla Karsu'yu görmeye gelmiştir. O sırada Bora ve Karsu'nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar ise büyük bir şaşkınlık yaşarlar.