Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:37

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündeme geldi. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı dizinin ekrana gelen son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragman araştırmaları başladı. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Sandık Kokusu fragman izle bilgis!

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu her hafta Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünü yakından takip eden izleyiciler, gelecek bölümde neler olacak merakla bekliyor. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI:

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak'ın yanında alır.

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak'ın yanında alır. Irmak, çocuğu doğurmaya kararlıdır. Hakan'dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır.

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hasan'ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir. Sahibi olan adam Filiz'e asılmaya başlayınca olaylar karışır. Oğlunun kendisine haber vermeden evlendiğini öğrenen Nazan, İsviçre'den dönmüş, ayağının tozuyla Karsu'yu görmeye gelmiştir. O sırada Bora ve Karsu'nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar ise büyük bir şaşkınlık yaşarlar.

SON DAKİKA