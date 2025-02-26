YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar. Hakan'ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan'ı kaçırmaya karar verir.