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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.02.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 19:57

YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Sandık Kokusu 47. bölüm izle Show TV ekranlarında takip ediliyor. Karsu ve Bora'nın evliliği sonrasında çıkan krizler nasıl bastırılacak merak ediliyor. Dizi takipçileri ekran başında. Her hafta çarşamba günü yayımlanan dizi için ekran başında yerler alındı. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Sandık Kokusu 47. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizide yeniden heyecan dorukta. Aşk ve aile ilişkilerini bir araya getiren yapım yeni bölümüyle gündemde. İşte, Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle linki:

YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

SANDIK KOKUSU 47. BÖLÜM İZLE

Show TV ekkranlarında izlenen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.

YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar. Hakan'ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan'ı kaçırmaya karar verir.

YENİ BÖLÜM! Sandık Kokusu 47. bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Nazan'ın tavırları Filiz'in dikkatini çeker. Gülnaz'ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler.

Filiz ve Gülnaz'ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan'a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır.Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.

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