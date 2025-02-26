Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı için yapılan araştırmalar son bölümün hemen ardından başladı. Karsu ve Bora aşkı devam ederken karşılarına çıkan engeller neler olacak merak ediliyor. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?