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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:46

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı Show TV ile yanıt arıyor. Son bölümün ardından final sahnesiyle birlikte gelecek haftayı merak edenler için yayımlanan tanıtımlar zaman zaman dizinin hemen ardından bazen de o hafta içinde yayımlanıyor. İşte, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı için yapılan araştırmalar son bölümün hemen ardından başladı. Karsu ve Bora aşkı devam ederken karşılarına çıkan engeller neler olacak merak ediliyor. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

SANDIK KOKUSU 47. BÖLÜM İZLE

Show TV ekkranlarında izlenen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı gündemde!

Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar. Hakan'ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan'ı kaçırmaya karar verir.

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