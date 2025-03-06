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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! "Nasıldı Berlin?" Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 06:15

Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! "Nasıldı Berlin?" Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

Show TV'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Son bölümün ardından, dizi hayranları yeni bölümün fragmanını merakla araştırmaya başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı yapım, her hafta olduğu gibi hikayesine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! Nasıldı Berlin? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun son bölümün ardından dizi severler, yeni bölüm fragmanının yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı bu etkileyici yapım, her hafta izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin sevenleri, yeni gelişmeler ve fragman için gözlerini ekranlara çevirmiş durumda. Peki, Sandık Kokusu 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! Nasıldı Berlin? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

SANDIK KOKUSU 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında.

https://www.youtube.com/watch?v=JWfzBiNK-Og

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Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! Nasıldı Berlin? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir.

Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! Nasıldı Berlin? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

Ayça'nın Hakan'ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur. Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur.

Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! Nasıldı Berlin? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

Karsu, Bora'nın yanında olmak istese de, Bora artık Karsu'nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler.