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Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! "Nasıldı Berlin?" Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
06:15
Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! "Nasıldı Berlin?" Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!
Show TV'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Son bölümün ardından, dizi hayranları yeni bölümün fragmanını merakla araştırmaya başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı yapım, her hafta olduğu gibi hikayesine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?