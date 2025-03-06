Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı yayında! "Nasıldı Berlin?" Show TV Sandık Kokusu yeni bölümden ilk tanıtım!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun son bölümün ardından dizi severler, yeni bölüm fragmanının yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı bu etkileyici yapım, her hafta izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin sevenleri, yeni gelişmeler ve fragman için gözlerini ekranlara çevirmiş durumda. Peki, Sandık Kokusu 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.