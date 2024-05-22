Haberler
Yaşam
Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu'nun Kıvanç'ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:50
Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu'nun Kıvanç'ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Her hafta çarşamba günleri ekranlara gelen Sandık Kokusu Kıvanç karakteri ile gündemde. Show TV ekranlarında yayımlanan diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. 23. bölümden itibaren hikayeye girecek karaktere oyuncu Serkay Tütüncü hayat verecek. Dizi takipçileri 'Sandık Kokusu Kıvanç kimdir' sorusuna yanıt arıyor. Yeni ismin dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu. Peki; Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?