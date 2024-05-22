Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir yeni bölümle birlikte gündemdeki yerini aldı. Fragmanda Irmak ile birlikte sahneleriyle görülen Kıvanç'ın hikayede nasıl bir yer edineceği araştırılıyor. Diziyi izleyenler ekran başında. Peki; Sandık Kokusu'nun Kıvanç'ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşıunda, aslen nereli? İşte, dizileri ve filmleri...