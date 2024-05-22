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Haberler Yaşam Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu'nun Kıvanç'ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:50

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu'nun Kıvanç'ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Her hafta çarşamba günleri ekranlara gelen Sandık Kokusu Kıvanç karakteri ile gündemde. Show TV ekranlarında yayımlanan diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. 23. bölümden itibaren hikayeye girecek karaktere oyuncu Serkay Tütüncü hayat verecek. Dizi takipçileri 'Sandık Kokusu Kıvanç kimdir' sorusuna yanıt arıyor. Yeni ismin dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu. Peki; Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir yeni bölümle birlikte gündemdeki yerini aldı. Fragmanda Irmak ile birlikte sahneleriyle görülen Kıvanç'ın hikayede nasıl bir yer edineceği araştırılıyor. Diziyi izleyenler ekran başında. Peki; Sandık Kokusu'nun Kıvanç'ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşıunda, aslen nereli? İşte, dizileri ve filmleri...

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SANDIK KOKUSU KIVANÇ KİMDİR?

Sandık Kokusu dizisine 'Kıvanç' karakteri ile Serkay Tütüncü dahil oluyor. Diziye 23. bölümden itibaren dahil olacak olan Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek. Kıvanç'ın hikayesi merakla bekleniyor.

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Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

7 Şubat 1991 İzmir, Tire doğumlu Serkay Tütüncü, aslen Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Sandık Kokusu Kıvanç kimdir? Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SERKAY TÜTÜNCÜ DİZİLERİ

2018 İnsanlık Suçu

2019-2020 Afili Aşk

2020 Bay Yanlış

2021 Masumiyet

2022 Kusursuz Kiracı

2023-2024 Kirli Sepeti

2024 Sandık Kokusu

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