Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden naklen yayınlanan sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde belirleniyor. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi de o iller arasında yerini aldı. 16 Kasım 2022 itibarıyla Harran ve Eyyübiye kura sonuçları belirleniyor. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!