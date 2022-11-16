Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde çekilen Eyyübiye kuraları yanı sıra Harran ilçesinin sosyal konut kura çekimi de tamamlanıyor. Urfa konutları toplamda 7 bin 500 evi buluyor. Şanlıurfa TOKİ sonuçları listesi şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik, Harran, Eyyübiye kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022…