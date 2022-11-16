Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 14:30

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde çekilen Eyyübiye kuraları yanı sıra Harran ilçesinin sosyal konut kura çekimi de tamamlanıyor. Urfa konutları toplamda 7 bin 500 evi buluyor. Şanlıurfa TOKİ sonuçları listesi şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik, Harran, Eyyübiye kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022…

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden naklen yayınlanan sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde belirleniyor. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi de o iller arasında yerini aldı. 16 Kasım 2022 itibarıyla Harran ve Eyyübiye kura sonuçları belirleniyor. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

ŞANLIURFA BOZOVA: 500

ŞANLIURFA SURUÇ: 250

ŞANLIURFA HİLVAN: 100

ŞANLIURFA HALFETİ: 120

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

ŞANLIURFA SİVEREK: 500

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

ŞANLIURFA BİRECİK: 500

ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

ŞANLIURFA HARRAN: 250

Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022: Şanlıurfa TOKİ sonuçları sosyal konut kura çekimi canlı yayın ardından yayında!

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi sonuçları yayında!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA