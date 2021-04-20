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Haberler Yaşam Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:25

'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

'da jandarmanın düzenlediği operasyonda aralarında 1 'ın da bulunduğu tarihi eserleri 500 bin dolara satmaya çalışan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Haliliye ilçesi kırsalında uyruklu İ.E.H.'nin elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolar karşılığında satmak istediği bilgisine ulaştı.

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

Ekiplerin alıcı gibi irtibat kurduğu İ.E.H., anlaşmaya varılmasının ardından buluşma noktasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

Gözaltına alınan şüphelinin yanında ve adresinde yapılan aramada altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazma tarihi kitap, eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan olduğu değerlendirilen üzerine el yazmalı dini yazıt,

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

Orta Çağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sunu kabı, Orta Çağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka ile eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen cam seramik parçasından oluşan eserler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

'deki iç savaş sırasında tahrip edilen müzelerden temin edildiği ihtimali üzerinde durulan tarihi eserler,

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