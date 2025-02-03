Şanlıurfa’da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 3 ölü, 26 yaralı | Video