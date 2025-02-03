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Haberler Yaşam Şanlıurfa'da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:47

Şanlıurfa'da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Katliam gibi kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Freni boşalan kamyon, önünde giden 7 araca çarptıktan sonra sürüklediği bir otomobille birlikte köprüdeki bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. O korku dolu anlar kamerada...

DHA
Şanlıurfa’da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Gaziantep yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen 63 EE 815 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı.

Şanlıurfa’da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı. Sürücüsünün kontrolünü sağlayamadığı kamyon köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte parıyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

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Şanlıurfa’da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 3 ölü, 26 yaralı | Video

Şanlıurfa’da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şanlıurfa’da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!

Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 12 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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