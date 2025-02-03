Haberler
Yaşam
Şanlıurfa'da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
08:47
Şanlıurfa'da feci kaza! Freni boşalan kamyonet 7 aracı önüne katıp üst geçitten uçtu: 3 ölü 26 yaralı!
Katliam gibi kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Freni boşalan kamyon, önünde giden 7 araca çarptıktan sonra sürüklediği bir otomobille birlikte köprüdeki bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. O korku dolu anlar kamerada...