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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

'da fıstık çaldığı iddiasıyla tarla sahibi tarafından yakalanarak hortumla ıslatılan ve daha sonra dövülen gencin sosyal medyada yayımlanan görüntüleri büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 31.08.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 17:20
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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

İddiaya göre, 'nın Siverek ilçesine bağlı İnanlı kırsal mahallesinde fıstık çalan bir genç tarla sahibi tarafından yakalandı.

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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

Üzerine hortum tutularak ıslatılan genç, daha sonra tarla sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından dövüldü.

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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

Görüntülerde gencin üzerine hortumla su döküldüğü ve daha sonra ise dövüldüğü görüldü.

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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

Sorulan sorulara titreyerek cevap verdiği gözlenen gencin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

Görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiğiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
Şanlıurfa'da fıstık çaldığı iddia edilen genci hortumla ıslatıp dövdüler...Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı
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