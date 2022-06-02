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Haberler Yaşam Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 13:18

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Güneydoğu'nun incisi Şanlıurfa etnik atmosferi, birçok kültüre ait mirasın kalıntıları ve eşsiz mutfağı ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken illerimizden birisidir. Bahsi geçen zenginlikleri yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Şanlıurfa yerli turist kadar yabancı turistler tarafından da tercih edilmektedir. Şanlıurfa'da gezilecek yerler nelerdir? Şanlıurfa'da gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Peygamberler şehri olarak anılan Şanlıurfa yüzyıllara tanıklık etmiş birçok tarihî mekana ve görülesi doğal mekanlara sahip bir şehirdir. Ziyaretçilerine leziz mutfağına ait yemekleri, sıra geceleri ve daha nice eşsiz tecrübeler tatma imkanı veren Şanlıurfa'da gezilecek tarihi ve turistik mekanlar nelerdir? İşte detaylı bilgiler...

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Şanlıurfa'da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Eşsiz doğal güzellikleri, mağaraları, gölleri, cami ve kiliseleri ile mistik masalsı bir atmosfere sahip Şanlıurfa'nın görülmesi gereken mekanlarını sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Halfeti ( Kayıp Şehir)

Şanlıurfa merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta olan Halfeti diğer isimleri ile Kayıp Şehir ya da Saklı Cennet olarak bilinen bu bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Halfeti ilçesinde yer alan bu bölgenin kayıp şehir olarak anılmasını sebebi yerleşim yerinin büyük bir kısmının Fırat Nehri altında kalmasıdır.

Balıklı Göl

Şanlıurfa'da bulunan tarihi yapıların en önünde gelen bu yerin diğer ismi Halil-ür Rahman Gölü'dür. Bölgenin bu kadar çok meşhur olmasının sebebi eşsiz güzelliğinin yanı sıra tarihidir.

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında Harran Ovasında yer alan Göbeklitepe, dünyanın en eski yerleşim yeri ve arkeolojik tapınağı olarak kabul edilmektedir. Oldukça sıra dışı tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığı bu mekan yılın her döneminde sıklıkla ziyaret edilmektedir.

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Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Harran

Şehir merkezine 1 saatlik uzaklıkta olan Harran, dünyanın ilk bilim merkezi olarak kabul edilmektedir. Tarihi milattan öncesi 2000'li yıllara dayanan Harran'da 3000 yıllık, koni biçimli Mezopotamya evlerinin varlığı ve bölgenin ilginç coğrafi özellikleri ile oldukça ilgiyi üzerine çeken Harran Urfa'da sık ziyaret edilen mekanlardan birisidir.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Şehir merkezinde bulunan bu müze, belediye alt yapı çalışmaları yapılırken ortaya çıkan Roma dönemine ait bir evin üzerine inşa edilmiştir. Ortaya çıkan tarihi eserlerin ve Amazonların tasvir edildiği mozaikleri tanıtan bu müze Şanlıurfa ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken mekanlardan birisidir.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

Şanlıurfa'nın ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzesidir. Bilinen en eski gerçek heykel "Balıklıgöl Adamı", dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'ye ait eserler, Roma, Bizans ve İslam devletleri dönemlerine ait birçok tarihî eser ve kalıntıya ev sahipliği yapan bu müze dünyanın her yerinden ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Rizvaniye Camii

Haliyle etkileyici bir mimari güzelliğe sahip olan cami, 1716 yılında, St. Thomas Kilisesi'nin yerine bir Osmanlı valisi tarafından inşa ettirilmiştir. Tarihî atmosferi ve mimarî güzelliği sayesinde yılın her ayı ziyaretçi akınına uğrayan Rizvaniye Camii, Şanlıurfa gezisinde mutlaka görülmesi gereken mekanlardan birisidir.

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Şanlıurfa'da Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Tarihî zenginliğin yanı sıra, değişik bitki örtüsü ve ikliminin sonucunda oluşmuş birçok doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da görülmesi gereken doğal mekanları şöyle listeleyebiliriz;

Aynzeliha Gölü

Balıklıgöl'ün güney kısmında Şanlıurfa Kalesinin yakınlarında bulunan bu göl mutlaka görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir mekândır. Yerli halk ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Tek Tek Dağları Milli Parkı

İçerisinde manastır, yeraltı şehri, kilise ve mağara gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan bu doğal güzellik 19.000 hektarlık bir alana sahiptir. 2007 yılında milli park olarak kabul edilen Tek Tek Dağları Milli Parkı, Şanlıurfa gezisinde mutlaka görülmesi gereken doğal mekanlardan birisidir.

Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Fırat Nehri

Sadece ülkemizde değil birçok ülkenin topraklarından geçmekte olan Fırat Nehri'nin Şanlıurfa'dan görünüşü bir başkadır. Kurak iklimin tam da ortasından geçen bu zümrüt rengi nehir görülesi değer doğal mekanların başında gelmektedir.

Hz. İbrahim Mağarası

Şehir merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunan bu mağara Şanlıurfa'nın en çok ilgi gören doğal yapılarından biridir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim peygamber bu mağara doğmuş ve çocukluğunun bir dönemini geçirmiştir.

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