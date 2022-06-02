Şanlıurfa’da Gezilecek Yerler - Şanlıurfa’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Şanlıurfa'da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Eşsiz doğal güzellikleri, mağaraları, gölleri, cami ve kiliseleri ile mistik masalsı bir atmosfere sahip Şanlıurfa'nın görülmesi gereken mekanlarını sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Halfeti ( Kayıp Şehir)

Şanlıurfa merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta olan Halfeti diğer isimleri ile Kayıp Şehir ya da Saklı Cennet olarak bilinen bu bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Halfeti ilçesinde yer alan bu bölgenin kayıp şehir olarak anılmasını sebebi yerleşim yerinin büyük bir kısmının Fırat Nehri altında kalmasıdır.

Balıklı Göl

Şanlıurfa'da bulunan tarihi yapıların en önünde gelen bu yerin diğer ismi Halil-ür Rahman Gölü'dür. Bölgenin bu kadar çok meşhur olmasının sebebi eşsiz güzelliğinin yanı sıra tarihidir.

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında Harran Ovasında yer alan Göbeklitepe, dünyanın en eski yerleşim yeri ve arkeolojik tapınağı olarak kabul edilmektedir. Oldukça sıra dışı tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığı bu mekan yılın her döneminde sıklıkla ziyaret edilmektedir.