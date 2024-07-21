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Şanlıurfa'da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
20:52
Şanlıurfa'da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti
Şanlıurfa'daki görüntüler tam anlamıyla kan dondurdu. Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı. "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.