Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şanlıurfa'da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:52

Şanlıurfa'da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti

Şanlıurfa'daki görüntüler tam anlamıyla kan dondurdu. Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı. "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

MEHMET YILDIRIM
İHA
Şanlıurfa’da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti

Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti

KANLI CİNAYET BIÇAĞIYLA VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI
Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekti

S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA