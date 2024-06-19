Haberler
Yaşam
Şans Topu 19 Haziran 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.06.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
17:41
Şans Topu 19 Haziran 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları 19 Haziran Çarşamba günkü çekilişinin ardından belli oluyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin ilki bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları döndü. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…