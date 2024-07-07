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Şans Topu sonuçları 7 Temmuz 2024 SORGULA! Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
18:18
Şans Topu sonuçları 7 Temmuz 2024 SORGULA! Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Şans Topu sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin sonuncusu bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda yapılıyor. 7 Temmuz 2024 şans topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları dönecek. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…