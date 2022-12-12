Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula || Milli Piyango 11 Aralık 2022 Şans Topu bilet sorgulama ekranı erişime açıldı

"Şans Topu Sonuçları" her hafta Pazar günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Şans Topu Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 11 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online ile Şans Topu Sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.