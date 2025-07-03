Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.07.2025 06:28

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! Milli Piyango Online ile 2 Temmuz Şans Topu kazanan şanslı numaralar

Bu akşam Milli Piyango Online platformunda Şans Topu oyununun çekilişi gerçekleştirilecek. Haftada iki kez düzenlenen bu popüler şans oyunu, katılımcılara büyük ödül kazanma şansı sunuyor. Kazandıran numaralar açıklandıkça, talihliler büyük ikramiyeye ulaşma imkânı bulacak. 2 Temmuz Salı tarihli çekiliş için heyecan sürerken, sonuçların ne zaman ve nereden öğrenileceği merak ediliyor. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Çarşamba ve Pazar akşamları noter eşliğinde düzenlenen Şans Topu çekilişi, bu akşam da MPİ TV üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek. 2 Temmuz tarihli çekiliş öncesi, şans oyunu tutkunları sonuçları merakla bekliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı bu gecede, çekilişin tamamlanıp tamamlanmadığı ve kazanan numaraların nereden öğrenileceği araştırılıyor. Peki, 2 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu, sonuçlara nasıl ulaşılır?

2 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu 2 Temmuz sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildi.

İşte sonuçları:

7-15-16-26-30 + 2

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

