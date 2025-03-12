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Haberler Yaşam Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:44

Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar belli oldu! 12 Mart 2025 tarihli çekiliş, her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirildi ve Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak edilirken, kazanan numaralar açıklandı. İşte, 12 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 12 Mart Şans Topu çekilişi tamamlandı. Haftada iki kez düzenlenen çekilişin ilk sonuçları açıklandı ve büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Şansını deneyenler için Milli Piyango Online üzerinden sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, 12 Mart 2025 Şans Topu çekilişine dair detaylar!

Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!

12 MART 2025 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıdı.

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Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İşte, 12 Mart 2025 Çarşamba MP Online ile Şans Topu sonuçları:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.