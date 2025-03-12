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Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
20:44
Şans Topu 12 Mart 2025 sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP!
Haftanın ilk Şans Topu çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar belli oldu! 12 Mart 2025 tarihli çekiliş, her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirildi ve Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak edilirken, kazanan numaralar açıklandı. İşte, 12 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranı!