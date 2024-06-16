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Şans Topu sonuçları 16 Haziran Pazar sonuç tıkla sorgula: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
18:29
Şans Topu sonuçları 16 Haziran Pazar sonuç tıkla sorgula: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları belli oldu mu?
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu 16 Haziran Pazar çekilişi MPİ TV ekranında takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu haftanın ilk çekilişiyle belli oluyor. Beklenen büyük ikramiye için oyunda çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek. Çekiliş heyecanı canlı yayında yaşanacak. İşte, bugün çekilen 16 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...