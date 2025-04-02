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Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.04.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
18:36
Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda 5+1 numaranın bilinmesi bekleniyor. Kazandıran numaraların hepsini doğru bilenler büyük ikramiyenin kapısını aralıyor. Şans Topu sonuçları 2 nisan 2025 sorgulama işlemleri bilet sahiplerinin gündeminde. Gözler Milli Piyango Online'da. Peki; Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?