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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.04.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 18:36

Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın 2 günü gerçekleşen şans oyununda 5+1 numaranın bilinmesi bekleniyor. Kazandıran numaraların hepsini doğru bilenler büyük ikramiyenin kapısını aralıyor. Şans Topu sonuçları 2 nisan 2025 sorgulama işlemleri bilet sahiplerinin gündeminde. Gözler Milli Piyango Online'da. Peki; Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir gibi sorular şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Her gün gerçekleşen çekilişlerde bilinen numara sayısı bazında ikramiye tutarı da değişiyor. İşte, 2 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:

Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 2 NİSAN 2025

Milli Piyango Online Şans Topu 2 Nisan 2025 tarihli çarşamba çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.