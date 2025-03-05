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ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:28
ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi (MPİ), 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği çekilişle büyük ikramiyenin talihlisini belirliyor. 7.114.017 TL değerindeki büyük ödül, noter huzurunda yapılan çekilişle sahiplerini bulmak üzere. Şans Topu oyuncuları, heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken, MPİ'nin online platformu üzerinden kazanan numaraları öğrenmek için sorgulama yapıyor. İşte, Şans Topu 5 Mart 2025 çekilişi sonuçları ve kazanan numaraları için sorgulama ekranı.