Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:28

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği çekilişle büyük ikramiyenin talihlisini belirliyor. 7.114.017 TL değerindeki büyük ödül, noter huzurunda yapılan çekilişle sahiplerini bulmak üzere. Şans Topu oyuncuları, heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken, MPİ'nin online platformu üzerinden kazanan numaraları öğrenmek için sorgulama yapıyor. İşte, Şans Topu 5 Mart 2025 çekilişi sonuçları ve kazanan numaraları için sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), Şans Topu'nun ilk çekilişini bugün noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriyor. Çekilişle, devreden büyük ikramiye tutarı olan 7.114.017 TL'nin talihlisi belli olacak. Bilet sahipleri, kazandıkları tutarı öğrenebilmek için MPİ'nin online platformunda bilet sorgulama işlemi yaparak sonuçları anında öğreniyor. İşte, 5 Mart 2025 tarihli Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 MART 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.