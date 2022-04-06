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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.04.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 18:37

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

6 Nisan akşamı Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulacak. Büyük ikramiye'nin 522 bin 106 TL'yi gördüğü çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Gerçekleşen son çekilişe göre 5+1 bilen 1 kişi 522 bin TL kazandı. Şimdi ise gözler bu haftaki çekilişe çevrilirken 6 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Şans Topu çekilişi saat 20.30'da yapılacağı biliniyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Zengin olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar çekiliş sonuçlarını canlı ve noter huzurunda açıklanmasını bekliyor. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Nisan 2022 Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:30'da yapılacak olup çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango Tv Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

3 Nisan Şans Topu çekilişi kazandıran numaralar; 18-21-26-29-30+7 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 kişi 522 bin TL kazandı.

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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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