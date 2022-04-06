6 Nisan akşamı Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulacak. Büyük ikramiye'nin 522 bin 106 TL'yi gördüğü çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Gerçekleşen son çekilişe göre 5+1 bilen 1 kişi 522 bin TL kazandı. Şimdi ise gözler bu haftaki çekilişe çevrilirken 6 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Şans Topu çekilişi saat 20.30'da yapılacağı biliniyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan 2022 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…