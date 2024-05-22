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Şans Topu sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! İşte, 22 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
19:56
Şans Topu 22 Mayıs çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Çarşamba ve Pazar günleri numaralar çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 22 Mayıs Çarşamba şans topu sonuçları…