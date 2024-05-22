Şans Topu sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! İşte, 22 Mayıs 2024 MPİ Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Şans Topu 22 Mayıs 2024 Çarşamba çekilişi gerçekleşti. Sonuçlar MP youtube hesabından canlı olarak belirlendi. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları için kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı…