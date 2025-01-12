ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi, haftada iki kez düzenleniyor ve sonuçlar MP TV canlı yayınıyla duyuruluyor. Kazanan numaralar ayrıca sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden de sorgulanabilir. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!