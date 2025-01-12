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Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:02

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Bu akşam, Milli Piyango Online ekranında büyük heyecan yaşanıyor! 12 Ocak 2025 Pazar günü, MP canlı TV üzerinden noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişiyle kazanan numaralar belli olacak. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından kazanan numaraları öğrenmek için MP Online platformuna akın etti. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi, haftada iki kez düzenleniyor ve sonuçlar MP TV canlı yayınıyla duyuruluyor. Kazanan numaralar ayrıca sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden de sorgulanabilir. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

12 OCAK 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. Kazanan şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

12 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI
12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

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