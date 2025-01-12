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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
17:02
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 12 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Bu akşam, Milli Piyango Online ekranında büyük heyecan yaşanıyor! 12 Ocak 2025 Pazar günü, MP canlı TV üzerinden noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişiyle kazanan numaralar belli olacak. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından kazanan numaraları öğrenmek için MP Online platformuna akın etti. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!