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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 15 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
17:03
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 15 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Milli Piyango'nun heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı! 15 Ocak 2025 Çarşamba günü, canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak çekilişle kazanan numaralar belirlenecek. Şans oyunu tutkunları, sonucu öğrenmek için araştırmalarına hız verirken, MP Online platformu üzerinden Şans Topu sonuçlarına kolayca ulaşmak mümkün. İşte, 15 Ocak Çarşamba gününün Şans Topu çekiliş sonuçları...