ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 15 Ocak 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları, sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com gibi sitelerden kolayca sorgulanabiliyor. Bugün, 15 Ocak 2025 tarihinde yapılan çekiliş, akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. İşte, Şans Topu kazanan şanslı numaraları sorgulama ekranı haberin devamında...