Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 22 Şubat 2023 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 702 bin TL olan çekiliş için geri sayım başladı. Haftanın ilk çekilişi olan Çarşamba çekilişi bu akşam 20.00'de gerçekleştirilecek olup bilet sahipleri gözlerini 22 Şubat 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala "Bugünkü Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 22 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...