Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 22 Şubat 2023 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango tarafından Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 702 bin TL olarak belirlenirken kazandıran numaralar için gözler MPİ canlı yayınına çevirdi. Çarşamba çekilişine saatler kala şans oyunu tutkunları "22 Şubat 2023 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Şubat 2023 Son dakika Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...