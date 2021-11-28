Şans Topu sonuçları sorgulama! 28 Kasım Milli Piyango (MPİ) Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pazar gününe girilmesiyle birlikte Şans Topu sonuçları sorgulamaları başladı. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda MPİ tarafından son dakika duyuruluyor. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan ediliyor. Büyük ikramiye tutarının kendi kuponlarına isabet etmesini isteyenler Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Şans Topu sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 28 Kasım 2021 Milli Piyango (MPİ) Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?