Santorini Adası'nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu!" 3600 yıl önce de..."

Tarihsel olarak baktığımızda özellikle tarımsal faaliyetlerin düşüşe geçtiğini deniz ticaretiyle ün salan Minos Uygarlığı'nın maalesef sekteye uğradığını görüyoruz. Bu, Minos Uygarlığı'nda büyük bir ekonomik çöküntüye neden oluyor. Bu durum, halkın, tanrıların onların yanında yer almadığını düşünmelerine sebep olduğu için insanlar siyasi olarak otoriteye karşı inançlarını yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla Minos Uygarlığı'nın Miken Uygarlığı'na karşı savunmasız hale geldiğini söyleyebiliriz" dedi.