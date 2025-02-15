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Haberler Yaşam Santorini Adası'nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu!" 3600 yıl önce de..."
Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:48

Santorini Adası'nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu!" 3600 yıl önce de..."

Santorini Adası'nda meydana gelen art arda depremlerden sonra diken üstünde olan Santorini halkının bir kısmı da bölgeden uzaklaşmıştı. Yaşanan olaylar üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Araştırma Görevlisi Nihan Öz Nalezen çarpıcı ifadelerde bulundu. " Bu yaşananlar 3600 yıl önce de meydana gelmişti. Tıpkı o patlamadan önce adanın boşaltılması gibi terk edilmesi, bu tahliye günümüzde de aynı şekilde yaşanıyor. Yaşananlar, bugünkü senaryoyu anlatıyor" dedi.

DHA
Santorini Adası’nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu! 3600 yıl önce de...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Nihan Öz Nalezen, Ege Denizi'nde Yunanistan'a bağlı Santorini Adası'nda 3 bin 600 yıl önce meydana gelen yanardağ patlamasının etkilerini değerlendirdi. Milattan önce 1600 yıllarına tarihlenen Santorini Adası'ndaki yanardağ patlamasına dair bilgileri Mısır medeniyetine ait kaynaklardan elde ettiklerini ifade eden Nihan Öz Nalezen, "Antik Yunan'da Thera diye geçiyor.

Santorini Adası’nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu! 3600 yıl önce de...

"O ZAMANDA HAVA SICAKLIĞININ DÜŞTÜ, GÖKYÜZÜNÜN KARARDI..."

Büyük Thera patlaması için insanların yaşadığı felaketi nasıl değerlendirdiği ve sonuçları hakkında derin izlere rastlamak mümkündür. Hava sıcaklığının düştüğünü, gökyüzünün karardığını, Santorini Kalderası'nın çökmesinin dev dalgalara sebep olduğunu ve bu dalgaların kıyılara nasıl ulaştığına Mısır verilerinden ulaşıyoruz.

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Santorini Adası’nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu! 3600 yıl önce de...

Tarihsel olarak baktığımızda özellikle tarımsal faaliyetlerin düşüşe geçtiğini deniz ticaretiyle ün salan Minos Uygarlığı'nın maalesef sekteye uğradığını görüyoruz. Bu, Minos Uygarlığı'nda büyük bir ekonomik çöküntüye neden oluyor. Bu durum, halkın, tanrıların onların yanında yer almadığını düşünmelerine sebep olduğu için insanlar siyasi olarak otoriteye karşı inançlarını yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla Minos Uygarlığı'nın Miken Uygarlığı'na karşı savunmasız hale geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Santorini Adası’nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu! 3600 yıl önce de...

"SANTORİNİ'DEKİ PATLAMA YENİ BİR UYGARLIĞIN DOĞUŞUNA ZEMİN HAZIRLAMIŞ"

Patlamanın, o dönem egemen güç olan Minos Uygarlığı'nın çökme sürecine girmesine ve Yunan anakarasında yaşayan bugünkü Batı medeniyetinin kurucusu olarak görülen Miken Uygarlığı'nın güçlenmesine neden olduğunu belirten Nalezen, "Santorini patlaması modern tarihçilik açısından bakıldığında Minos Uygarlığı'nın çöküşü ile ilişkilendirilebilir.

Santorini Adası’nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu! 3600 yıl önce de...

Minos Uygarlığı'nda büyük ekonomik çöküşe yol açtığı yadsınamaz bir gerçek. Ancak bizim bugünkü Batı uygarlığı dediğimiz, Mikenlerin, onların yerine geçmesiyle oluşan yeni bir batı uygarlığının oluşmasına da etki etmiştir" diye konuştu.

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