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Santorini Adası'nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu!" 3600 yıl önce de..."
Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
11:48
Santorini Adası'nda art arda depremler meydana gelmişti! Uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu!" 3600 yıl önce de..."
Santorini Adası'nda meydana gelen art arda depremlerden sonra diken üstünde olan Santorini halkının bir kısmı da bölgeden uzaklaşmıştı. Yaşanan olaylar üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Araştırma Görevlisi Nihan Öz Nalezen çarpıcı ifadelerde bulundu. " Bu yaşananlar 3600 yıl önce de meydana gelmişti. Tıpkı o patlamadan önce adanın boşaltılması gibi terk edilmesi, bu tahliye günümüzde de aynı şekilde yaşanıyor. Yaşananlar, bugünkü senaryoyu anlatıyor" dedi.