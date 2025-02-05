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Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? "Ege'de depremler devam ediyor!" Santorini patlarsa Türkiye'ye etki eder mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:21
Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? "Ege'de depremler devam ediyor!" Santorini patlarsa Türkiye'ye etki eder mi?
Ege Denizi'nde meydana gelen depremler sonrası gözler Santorini Yanardağı'na çevrildi. Son günlerde bölgede 750'yi aşkın sarsıntı kaydedilirken, uzmanlar volkanik aktivitenin bilimsel olarak takip edilirken depremlerin Santorini'deki hareketlilikle ilişkili olabileceğini ifade etti. İzmir Valiliği ise tsunami ve volkanik patlama ihtimallerinin incelendiğini açıkladı. Peki, Santorini Yanardağı patlarsa ne olur ve Türkiye'ye etki eder mi?