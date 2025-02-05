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Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:21

Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? "Ege'de depremler devam ediyor!" Santorini patlarsa Türkiye'ye etki eder mi?

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler sonrası gözler Santorini Yanardağı'na çevrildi. Son günlerde bölgede 750'yi aşkın sarsıntı kaydedilirken, uzmanlar volkanik aktivitenin bilimsel olarak takip edilirken depremlerin Santorini'deki hareketlilikle ilişkili olabileceğini ifade etti. İzmir Valiliği ise tsunami ve volkanik patlama ihtimallerinin incelendiğini açıkladı. Peki, Santorini Yanardağı patlarsa ne olur ve Türkiye'ye etki eder mi?

Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Ege’de depremler devam ediyor! Santorini patlarsa Türkiye’ye etki eder mi?

Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana yaşanan sarsıntıların ardından İzmir Valiliği, kamuoyunda dolaşan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, depremler, volkanik hareketlilik ve tsunami olasılıklarının bilimsel veriler ışığında takip edildiği belirtildi. Uzmanlardan Santorini Adası'nı volkanik aktiviteleriyle ilgili açıklamalar geldi. Peki, Santorini Yanardağı patlarsa ne olur?

Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Ege’de depremler devam ediyor! Santorini patlarsa Türkiye’ye etki eder mi?

SON DAKİKA EGE'DE SARSINTILAR DEVAM EDİYOR!
AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi.

Ege Denizi'nde son haftalarda yaşanan sismik hareketlilik, başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere bölgede endişeye yol açtı. Şimdiye kadar en büyük sarsıntıların 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Son dakika depremler, İzmir ve çevre illerden de hissediliyor.

AFAD, bugün saat 09.55'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini ve sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

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Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Ege’de depremler devam ediyor! Santorini patlarsa Türkiye’ye etki eder mi?

SANTORİNİ YANARDAĞI PATLARSA NE OLUR?

Ege Denizi'nde bulunan Santorini Yanardağı, tarih boyunca büyük patlamalarla bilinen aktif bir volkan olup, özellikle M.Ö. 1600'lerde gerçekleşen devasa patlaması Akdeniz ve çevresindeki medeniyetleri etkilemiştir. Son günlerde bölgede artan sismik hareketlilik, volkanın yeniden faaliyete geçme ihtimalini gündeme getirdi.

Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Ege’de depremler devam ediyor! Santorini patlarsa Türkiye’ye etki eder mi?

HAVA TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR!

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Santorini Yanardağı'ndaki olası bir patlamanın etkilerine dair yaptığı açıklamada, büyük bir patlama yaşanması durumunda volkanik kül bulutlarının geniş bir alanı kaplayabileceğini ve özellikle Yunanistan ile Türkiye'nin batı kıyılarında hava trafiğini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, yanardağın deniz altında gerçekleşecek büyük bir patlamasının tsunami riskini artırabileceği ve Ege kıyılarında dalga hareketliliğine neden olabileceği vurgulanıyor.

Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? Ege’de depremler devam ediyor! Santorini patlarsa Türkiye’ye etki eder mi?

Ancak uzmanlar, şu an için doğrudan bir patlama tehdidi bulunmadığını, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlendiğini ve bilimsel veriler ışığında değerlendirildiğini ifade ediyor. Volkanik aktivitelerin yıllar sürebileceğini belirten bilim insanları, bölgedeki depremlerin her zaman büyük bir patlama anlamına gelmediğini ancak olasılıklar dahilinde olduğunu söylüyor.

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