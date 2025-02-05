Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? "Ege'de depremler devam ediyor!" Santorini patlarsa Türkiye'ye etki eder mi?

SON DAKİKA EGE'DE SARSINTILAR DEVAM EDİYOR!

AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi.

Ege Denizi'nde son haftalarda yaşanan sismik hareketlilik, başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere bölgede endişeye yol açtı. Şimdiye kadar en büyük sarsıntıların 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Son dakika depremler, İzmir ve çevre illerden de hissediliyor.

AFAD, bugün saat 09.55'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini ve sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

