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Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
11:04
Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!
Konya'da 20 yaşındaki Esma Güleser T., patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel istismarına uğradı. Yaşadığı baskılara ve tehditlere dayanamayarak 5'inci kattan atladı. Sapık patron Ganioğlu hakkında rekor hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı: İstesem sana tecavüz ederim!