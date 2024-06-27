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Haberler Yaşam Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:04

Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

Konya'da 20 yaşındaki Esma Güleser T., patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel istismarına uğradı. Yaşadığı baskılara ve tehditlere dayanamayarak 5'inci kattan atladı. Sapık patron Ganioğlu hakkında rekor hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı: İstesem sana tecavüz ederim!

TOLGA YANIK
Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

Olay, geçtiğimiz yıl 29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesinde yaşandı. Esma Güleser T., olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başladı. Genç kız bu süre zarfından iddiaya göre patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Bu baskıya daha fazla dayanamayan Esma 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül günü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Esma ise olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu. 1 ay boyunca hastanede daha sonrada uzun süre evde tedavi gördü.

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Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

52 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

CİNSEL SALDIRILAR, TEHDİTLER HİÇ BİTMEMİŞ

İddianamede genç kızın uğradığı cinsel saldırılar, tehditler, hakaretler ve şiddet eylemleri bir bir sıralandı.

Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

Ganioğlu'nun Esma Güleser T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı, mesajlarında 'yanımda uyu' diyerek taciz ettiği, genç kızın sevgili olmak istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem. Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu, Ankara'ya giden genç kıza onu almaya gelmek istediğini kabul etmemesi durumunda ise 'Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım' dediği, genç kızın tehditlerden korkarak Ankara'da bir otelde kalmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve burada da cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

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