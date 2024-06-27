Sapık patron istismar ettiği Esma’yı intihara sürükledi: Ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti!

Ganioğlu'nun Esma Güleser T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı, mesajlarında 'yanımda uyu' diyerek taciz ettiği, genç kızın sevgili olmak istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem. Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu, Ankara'ya giden genç kıza onu almaya gelmek istediğini kabul etmemesi durumunda ise 'Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım' dediği, genç kızın tehditlerden korkarak Ankara'da bir otelde kalmayı kabul etmek zorunda kaldığı ve burada da cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.