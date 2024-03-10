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Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”
Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
15:21
Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”
İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Hazal Özçimenoğlu saplantılı aşığı Halil İbrahim Ç. yüzünden kabusu yaşadı. Yıllardır kendisini taciz eden ve takıntı haline getiren Halil İbrahim Ç.'den ölüm tehditleri aldığını söyleyen genç kız "Evinizi biliyorum, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim" mesajı sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Ölmek istemiyorum diyerek hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Özçimenoğlu "Hayal dünyasında evliyiz hatta üç çocuğumuz var. Ölmek istemiyorum lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı…