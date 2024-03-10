Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

"TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRECEĞİM"

Özçimenoğlu, "17 yaşımdan beri hiçbir bağım olmadığı halde beni takıntı haline getirip taciz eden Halil İbrahim Ç. kişisinden birçok kez şikayette bulundum. Birçok defa uzaklaştırma kararı aldırdım ve şikayetlerim sonucunda suçlu bulundu. Hapisten çıktıktan sonra tekrar tekrar bana ulaşmaya çalışan, numaramı değiştirdiğim için uzun zamandır bana ulaşamayan ulaşamadıkça bana kin ve nefret besleyen bu şahıs dün gece anneme ulaşarak 'Evinizi biliyorum, evinizi yakacağım, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim' diyerek ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.