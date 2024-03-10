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Haberler Yaşam Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”
Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 15:21

Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Hazal Özçimenoğlu saplantılı aşığı Halil İbrahim Ç. yüzünden kabusu yaşadı. Yıllardır kendisini taciz eden ve takıntı haline getiren Halil İbrahim Ç.'den ölüm tehditleri aldığını söyleyen genç kız "Evinizi biliyorum, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim" mesajı sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Ölmek istemiyorum diyerek hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Özçimenoğlu "Hayal dünyasında evliyiz hatta üç çocuğumuz var. Ölmek istemiyorum lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı…

Yunus Emre KAVAK
Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

Adana'da yaşayan üniversite öğrencisi Hazal Özçimenoğlu, ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Halil İbrahim Ç. İle bir süre aşk yaşadı. Ancak şiddet içeren mesajların ardından ayrılık kararı aldı.

Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

O günden beri Halil İbrahim Ç.'nin kendisini takıntı haline getirdiğini söyleyen Hazal Özçimenoğlu, annesine gelen "Evinizi biliyorum, evinizi yakacağım, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim" diyerek ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti" mesajı sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. 17 yaşından beri taciz edildiğini söyleyen Hazal Özçimenoğlu yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

"TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRECEĞİM"

Özçimenoğlu, "17 yaşımdan beri hiçbir bağım olmadığı halde beni takıntı haline getirip taciz eden Halil İbrahim Ç. kişisinden birçok kez şikayette bulundum. Birçok defa uzaklaştırma kararı aldırdım ve şikayetlerim sonucunda suçlu bulundu. Hapisten çıktıktan sonra tekrar tekrar bana ulaşmaya çalışan, numaramı değiştirdiğim için uzun zamandır bana ulaşamayan ulaşamadıkça bana kin ve nefret besleyen bu şahıs dün gece anneme ulaşarak 'Evinizi biliyorum, evinizi yakacağım, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim' diyerek ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

"BEN İNTİHAR ETMEM YAŞAMAYI SEVİYORUM"

Can güvenliğinin olmadığını ve ölüm korkusu yaşadığını söyleyen Özçimenoğlu "Eğer bir gün bir yerlerde intihar süsü verilirse ben asla intihar etmem. Yaşamayı seviyorum bunu bilmenizi istiyorum. Ben ve ailemin can güvenliğine zarar gelmesi durumunda sorumlusu Halil İbrahim Ç'dir. Kişi Adana'da yaşıyor, şikayet ettiğimizde firar olduğunu birçok suçtan arandığını öğrendik" açıklamasını yaptı.

Saplantılı aşık Hazal Özçimenoğlu’na kabusu yaşattı: “Tecavüz edip öldüreceğim!”

"HAYAL DÜNYAMDA EVLİYİZ HATTA 3 ÇOCUĞUMUZ VAR"

Hazal Özçimenoğlu bu konu hakkında birkaç yıl önce CİMER'e de başvuruda bulunduğunu söyleyerek oradan da şikayetçi olduğunu söyledi. İddiaya göre o zaman yaptığı başvuruda da başına gelenleri tek tek anlattı. Genç kız; "Ortak arkadaşlarımız vesilesiyle Halil İbrahim'le tanıştım. Kendisinin bozuk yaşam tarzı nedeniyle arkadaşlığımı bitirdim. Arkadaşlığımı bitirmemi kabul etmedi. Sürekli şiddete meyilli mesajlar yazarak beni huzursuz etti.

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