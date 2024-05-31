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Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:42
Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”
İstanbul Beyoğlu'unda eski sevgilisinin nişanlandığını öğrenip sokak ortasında önce genç kızı, ardından kendini öldüren Özgür Kemal Akdemir'in cinayetten önce genç kızı dakikalarca takip ettiği belirlendi. Saplantılı caninin; elinde bir poşet taşıdığı ve poşetin içerisinde "Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazılı bir not olduğu öğrenildi.