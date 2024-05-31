Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

Beyoğlu'nun Hasköy semtinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), takip ettiği eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, ardından da kendi başına ateş ederek hayatını kaybetmişti.