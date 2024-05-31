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Haberler Yaşam Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:42

Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

İstanbul Beyoğlu'unda eski sevgilisinin nişanlandığını öğrenip sokak ortasında önce genç kızı, ardından kendini öldüren Özgür Kemal Akdemir'in cinayetten önce genç kızı dakikalarca takip ettiği belirlendi. Saplantılı caninin; elinde bir poşet taşıdığı ve poşetin içerisinde "Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazılı bir not olduğu öğrenildi.

Mustafa KAYA
Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

Beyoğlu'nun Hasköy semtinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), takip ettiği eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, ardından da kendi başına ateş ederek hayatını kaybetmişti.

Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

YAŞANAN DEHŞET OLAYIN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Erzincan'dan gelip sokak ortasında dehşet saçan Akdemir'in Başak Tekin'le 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, Akdemir uyuşturucu madde kullandığı için Tekin'in 2019'da Akdemir'den ayrıldığı öğrenilmişti.

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Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

Aradan geçen 5 yılda genç kızı takıntı haline getiren Akdemir'in, Başak Tekin'in nişanlandığını duyunca Erzincan'dan otobüse binip İstanbul'a geldiği belirlenmişti.

Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

ESKİ SEVGİLİSİNİ NİŞANLANDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Akdemir'in, İstanbul'a gelir gelmez olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giderek işe gitmek üzere evden çıktığında silah zoruyla kızı yürüttüğü tespit edilmişti.

Saplantılı caninin poşetinden not çıktı! “Karşında kafama sıktığım için...”

Çevredekilerin uyarılarına rağmen önce genç kızın, ardından kendi başına ateş etmişti. Öte yandan Özgür Kemal Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır yaralı şahıs ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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