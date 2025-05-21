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Haberler Yaşam Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:06

Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...

Saray kadınlarının günümüzde bile dillere destan güzelliklerinin ardındaki küçük sırlara ulaştık. Güzellik ve bakım konularının kadınların her dönem ilgi odağında olduğu bir gerçek. Her dönemin kadınları o yılların güzellik anlayışına uymak ve bakımlı olmak için uyguladığı bazı tüyolara sahip olmuştur. Bu tüyoların bazıları günümüzde bile işe yaramakta, sultanların bakım sırları ve güzellik reçeteleri başlıkları altında hayli ilgi çekmektedir.

Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...

Kadın sultanların zekaları ve stratejik yetenekleri kadar güzellikleri de tarih sayfalarında yer bulmuştur. Öyle ki, bazı sultanların güzellikleri yedi düvele ayan olmuştur desek abartmış olmayız. Elbette bu güzellik kaynağının nereden geldiğini pek çok kadın öğrenmek istemekte haklı. Uygulaması oldukça basit etkisi büyük, saraydan gelen güzellik sırları pek çok sultanın bakım ve güzellik reçetelerini gün yüzüne çıkarmıştır.

Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...

Saraydan Gelen Güzellik Tüyoları

Hanedanlık dönemlerinde kadınların güzellik anlayışı ile günümüz güzellik anlayışı arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar vardır. O dönemin kabuk gören güzellik kavramı tarihi edebi eserlerde bile karşımıza çıkmaktadır. Bazı dizelerde denk geldiğimiz ''ok gibi kirpikler, yay gibi kaşlar, al yanaklar...'' gibi betimlemeler tam da bahsi geçen dönemin kabul gören güzellik kalıplarıdır.

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Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...

Saray kadınları güzelliğin içten yani sağlıktan geldiğine inanırlar, bu yüzden beslenme ve uyku düzeni gibi aktivitelerine çok dikkat ederlerdi. Sağlıklı ışıldayan bir cilt, kanlı canlı pespembe yanaklar güzellik için vazgeçilmez unsurlardı. Bunların yanı sıra parlayan uzun saçlar, temiz ve yumuşak eller ayrıca güzel koku bir kadını güzel kılacak özelliklerdir. Cilt temizliği için tonlarca gül suyu kullanılır, güzel kokmak için misk ve amber esansları saray kadınlarının baş ucunda bulundurulurdu.

Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...

Sultanların Güzellik ve Bakım Reçeteleri

Güzellikleri ve alımları dillere destan sultanların yanı başından ayırmadığı, kullanmaktan asla vazgeçmediği bazı reçeteler cilt ve saç güzelliklerinde büyük rol oynamıştır. Günümüz şartlarında ulaşması hayli kolay uygulaması oldukça zahmetsiz olan bu reçeteleri şöyle sıralayabiliriz;

Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...

El ve ayaklar; saray döneminde bir kadın el ve ayaklarının sağlıklı temiz bir görünümde olması çok önemliydi. Yumuşak, temiz, bakımlı el ve ayaklar için o dönemlerde tuz, zeytinyağı ve limon kullanılırdı. El ve ayaklar tuzlu su ile iyice ovalanarak temizlendikten sonra zeytinyağı-limon karışımı yedirilerek bakım yapılırdı.