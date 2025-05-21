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Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
15:06
Saraydan gelen güzellik: Sultanların yüzlerce yıllık bakım sırları ve güzellik reçeteleri ortaya çıktı...
Saray kadınlarının günümüzde bile dillere destan güzelliklerinin ardındaki küçük sırlara ulaştık. Güzellik ve bakım konularının kadınların her dönem ilgi odağında olduğu bir gerçek. Her dönemin kadınları o yılların güzellik anlayışına uymak ve bakımlı olmak için uyguladığı bazı tüyolara sahip olmuştur. Bu tüyoların bazıları günümüzde bile işe yaramakta, sultanların bakım sırları ve güzellik reçeteleri başlıkları altında hayli ilgi çekmektedir.