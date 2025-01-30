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Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:55
Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...
Afyonkarahisar'da halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki hastaya serumun bağlandığı klinikle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında devlet hastanesinde görevliyken alkollü bir iş adamının kanını değiştirdiği için yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği iddia edildi.