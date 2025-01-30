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Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:55

Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...

Afyonkarahisar'da halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki hastaya serumun bağlandığı klinikle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında devlet hastanesinde görevliyken alkollü bir iş adamının kanını değiştirdiği için yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği iddia edildi.

İHA
Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu.

Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...

Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi.

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Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...

Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...

7 SANIKLI DAVADA YARGILANAN DOKTORUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında 'iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü.

Sarı serum öldürmüştü! Doktor hakkındaki skandal ortaya çıktı! Meğer daha önce de...

Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

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